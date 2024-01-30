Çorum’un sanayileşme hamlesini ileri hedeflere ulaştırmak üzere büyük çaba içinde bulunan, “vizyon sahibi” Çorum Valisi Doç.Dr. Zülkif Dağlı’nın, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof.Dr.Temel Kotil’i ziyareti ile ilgili haberi dün vermiştik.

Bu ziyaret, sıradan bir “nezaket ziyareti” olmanın ötesinde ciddi anlamlar taşıyor.

Çorum’daki makina imalat sektörünün Alapala gibi önde gelen firmaları, Roketsan benzeri havacılık ve uzay sanayi kuruluşlarına parça üretimi yapıyorlar.

Buna, son iki yılda Sungurlu’ya yapılan dev savunma sanayi yatırımları eklendi. Ahlatcı Holding’in Barut Fabrikası ile farklı firmaların fişek ve kapsül fabrikaları, Sungurlu’yu bir anda, Türkiye’nin en önemli savunma sanayi merkezlerinden biri haline getirdi.

Şimdi, Vali Dağlı’nın TUSAŞ’la kurduğu ilişki, Çorum’da uçak, helikopter, İHA, SİHA gibi hava savunma araçlarının üretimine katkı yolunu açma potansiyeli taşıyor.

Edindiğimiz bilgiye göre, TUSAŞ’tan yarın Çorum’a gelecek teknik heyet, makina imalat sektöründeki fabrikaların üretim potansiyelini değerlendirecek.

TUSAŞ, 28 Haziran 1983 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulmuş, yıllar içinde F-16’ların montajından, helikopter, insansız hava aracı üretimi ve milli muharip uçak tasarımı gibi önemli ilerlemeler kaydetmişti.

Türkiye’deki savunma sanayii alanında çalışan 83 bin kişinin 16 bini de TUSAŞ tarafından istihdam ediliyor. İstihdama dolaylı katkısı ise çok daha büyük rakamlara ulaşıyor. TUSAŞ, dünyanın ilk 100 savunma sanayi firması arasında, 2023 yılı itibariyle 58. sırayı alma başarısını gösterdi.