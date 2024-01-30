Nijeryalı golcünün, maaşının gecikmesi nedeniyle geçtiğimiz günlerde kulübe ihtar gönderdiği belirtilirken, yönetimin futbolcuya gerekli ödemeleri yaparak serbest kalmasının önüne geçtiği ifade edildi. Takımdan ayrılmayı kafaya koyan Kayode’nin, cüzi bir miktar para karşısında bonservisini almak için yönetimden talepte bulunduğu ancak aradaki farkın büyük olması nedeniyle bu talebinin kabul edilmediği dile getirildi.

Kayode, Sakaryaspor ile oynanan maçın devre arasında oyundan çıkarılmış, Bodrum FK maçı için ise kadroya alınmamıştı. Yurt dışında takım arayışında olan Kayode’nin Gençlerbirliği’nde devam etmesinin beklenmediğinin altı çizildi.