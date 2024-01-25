2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı dönem sonu “Tecrübe Paylaşımı Saati” etkinliği kapsamında Alaca Denizhan YBO’ya giden Belediye Başkanı Şaltu, “Okuma Deneyimi” hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Konuşmasında kitap okumanın önemine değinen Başkan Şaltu, öğrencilerin boş zamanlarını kitap okuyarak değerlendirmesi gerektiğini, gelecek için bunun büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.



Alaca Belediye Başkanı Şaltu, okul ziyaretinde öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilerin isteklerini kırmayan Şaltu, sınıfların eksik olan malzemeleri konusunda destek sözü verdi.

Öğretmenlerle de sohbet eden Şaltu, eğitim konusunda ciddi destekler verdiklerini belirterek, “Hiçbir okulumuzun isteğini imkanlarımız ölçüsünde geri çevirmiyoruz. Elimizden geldiğince geleceğimiz olan gençlerimize destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Okul Müdürü Mustafa Arklan ise katılımlarından ve desteklerinden dolayı Başkan Şaltu’ya teşekkür etti.

“TECRÜBE” PAYLAŞIMI

Öte yandan Denizhan YBO, tecrübe paylaşımı programı kapsamında eski öğretmen ve idarecilerini de misafir etti. Okul Müdürü Mustafa Arklan, yaptığı açıklamada “Alacamızın en eski, en tecrübeli öğretmeni değerli büyüğümüz Ethem Zorba hocamızı ve okulumuzda hizmetleri unutulmaz Okul Müdürümüz Emrah İşcen, idarecilerimiz Yunus Şahin ve emektarımız Muzaffer Dursun hocalarımızı davet ederek hem tecrübelerinden faydalanmak hem de bir beraberlik içerisinde olmak için bu programı düzenledik. Çok verimli bir toplantı oldu, toplantımıza katılan misafirlerimize, öğretmenlerimize ve personelimize teşekkür ediyorum” dedi.