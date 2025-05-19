Çorum Doğa Otizm ve Dil Akademi ile İlkarzum Rehabilitasyon Merkezi, Anneler Günü’nü doğayla iç içe düzenledikleri anlamlı bir etkinlikle kutladı. Düzenlenen piknik organizasyonunda anneler, öğrenciler ve kurum personeli keyifli anlar yaşadı.

Doğal bir ortamda, samimi ve neşeli bir atmosferde gerçekleşen etkinlikte katılımcılar oyunlar, ikramlar ve sosyal aktivitelerle dolu dolu bir gün geçirdi. Annelere verdikleri önemi bir kez daha vurgulayan merkezler, sevgi ve dayanışma temalarını ön plana çıkardı.

Etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan Kurucu Mustafa Bozkurt, “Amacımız sadece eğitim vermek değil; ailelerimizle birlikte güçlü bir topluluk oluşturarak her bireyin kendini değerli hissetmesini sağlamak” dedi.

İlkarzum Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Arzu Koç ile Doğa Otizm ve Dil Akademi Müdürü Satı Körpeş, organizasyonda emeği geçen personele ve katılımcılara teşekkür etti. Her iki yönetici de bu tür sosyal etkinliklerin hem öğrenciler hem de aileler için büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Katılımcıların büyük beğeniyle karşıladığı etkinlik, hatıra fotoğrafları ve duygu dolu anlarla sona erdi.

Editör: Haber Merkezi