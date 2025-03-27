Ahlatcı Çorum FK, Cumartesi günü Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 31.hafta maçında konuk olacağı Pendikspor’la tarihinde dördüncü kez karşılaşacak. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 3 maçta İstanbul temsilcisinin üstünlüğü bulunuyor.

İLK MAÇI PENDİKSPOR KAZANDI

Profesyonel liglerdeki 13. sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, Pendikspor’la ilk kez 2019-2020 Sezonunda, 2.Lig Beyaz Grup’ta rakip oldu. İki takım ilk kez, 5.haftada, Çorum’da karşılaşırken, Pendikspor 2-0 kazandı. 29 Eylül 2019’da, Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda oynanan maçta İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 76.dakikada Salim İyim ve 90+1.dakikada Ozan Papaker attı. Çorum FK’da Osman Bodur 70.dakikada kırmızı kart gördü.

RÖVANŞI DA PENDİK ALDI

Ligin 22.haftasında, İstanbul’da oynanan maçta da kazanan taraf yine Pendikspor oldu. 8 Şubat’ta, Pendikspor maçında oynanan maçta 3 puanı 3-2’lik skorla alan Pendikspor’un gollerini 21.dakikada Ahlatcı Çorum FK’lı Fatih Şerifoğlu kendi kalesine, 35.dakikada Oktay Balcı ve 64.dakikada Mahmut Caner Alioğlu atarken, Ahlatcı Çorum FK’nın golleri 75.dakikada Kıvanç Kaya ve 90+2.dakikada Murathan Buruş’tan geldi.

SON MAÇI ÇORUM FK KAZANDI

İki takım, 5 sezon aradan sonra bu sezon da 1.Lig’de rakip oldu. Ligin 12.haftasında Çorum’da oynanan maçı 45+2.dakikada Kadir Seven’in golüyle 1-0 kazanan Ahlatcı Çorum FK, İstanbul ekibine karşı ilk galibiyetini aldı.