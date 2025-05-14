Yeni Vergi Dairesinin hizmete girmesi dolayısıyla açılış töreni düzenlendi. Törene İlçe Kaymakamı Furkan Duman, İlçe Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Çorum İl Defterdarı Erkan Ciğer, Çorum Vergi Dairesi Müdürü Ferhat Yüksel, Osmancık Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özoğlu, Osmancık Vergi Dairesi Müdürü Selami Erkoç, Çorum Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ceyhan Baran, önceki dönem Oğuzlar Belediye Başkanı ve Çorum SMMMO eski Başkanı Muzaffer Yıldırım ile birlikte daire amirleri ile diğer davetliler katıldı.

Yeni binanın açılışı kurdelesi Kaymakam Furkan Duman ve protokol üyeleri birlikte kesti. Kaymakam Duman ve Belediye Başkanı Gelgör, yeni hizmet binasının ilçeye önemli katkılar sunmasını temenni ettiğini belirterek, İlçe Vergi Dairesi Müdürlüğü görevine atanan Selami Erkoç’a da yeni görevinde başarılar diledi.

Editör: Haber Merkezi