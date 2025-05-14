Muhtar Adayı Murat Aşkın, 1 Haziran 2025 tarihinde yapılacak köy muhtarlığı seçimleri için mevcut muhtarın köyde yaşamayan insanları taşıdığı ve köyde yaşayan insanları da seçim öncesi sildiği iddia edildi.

Tarhankozlusu Köyü Muhtar Adayı Murat Aşkın yabancı seçmen taşındığını ve köyde yaşayan insanların ise kayıtlarının silindiğini dile getirerek köy sakinleri adına Çorum YSK'ya, Çorum Nüfus Müdürlüğüne ve Çorum Valiliğine gerekli itiraz ve de şikayet dilekçelerini verdiklerini söyledi.

Aşkın ve köylüler yetkililere çağrıda bulunarak, "Köyümüzde ithal seçmen istemiyoruz" ifadesini kullandı.