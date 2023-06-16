Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, ilçe merkezinde yapılan tekstil atölyesinin faaliyete geçmesi için Vita Triko firma sahibi Turgut Toptaş ile görüşme gerçekleştirdi.

Başkan İsbir, Belediye imkânları ile hazırlanan proje kapsamında tekstil atölyesi inşaatını tamamladıklarını ve atölyeyi faaliyete geçirmek için çalışmalara başladıklarını belirtti. Triko alanında adından söz ettiren Vita Triko firması ile görüşme halinde olduklarını açıklayan İsbir, “İlçemizde yapmış olduğumuz tekstil atölyesi hakkında bilgiler vererek firmanın gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar hakkında bilgiler aldık. Kısa süre içerisinde de değerlendirmelerimizi yapıp, ilçe halkımıza iş istihdamı sağlayarak ekonomilerine katkıda sağlamış olacağız. Vita Triko sahibi Turgut Toptaş’a misafirperverliği ve ilçemize göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederim” dedi.