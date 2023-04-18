Alınan bilgiye göre Ömer Faruk E., önceden tanıdığı İbrahim V. ile Samet A. tarafından Bahçelievler Mahallesi’nden otomobile bindirilerek Çevre Yolu Bulvarına götürüldü.

Üçlü arasında bir nedenle çıkan tartışmada Ömer Faruk E., İbrahim V. ve Samet A. tarafından kafasına silahla vurularak darp edildi.

Bir fırsatını bularak otomobilden kaçan Ömer Faruk E., kendisini darp eden kişilerce silahla vurularak yaralandı.

Durumun ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sırtından vurularak ağır yaralanan Ömer Faruk E., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri yaralama olayını gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.