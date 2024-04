Sungurlu için bundan sonra da hizmet etmeye devam edeceğini belirten Ömer Tök yaptığı açıklamada tüm hemşehrilerine teşekkür etti.

Ömer Tök, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Niyet hayır, akıbet hayır” diyerek çıktığımız yolda hakkımızda hayırlı olanın tecelli ettiğine inanıyoruz. Her zaman doğrudan yana, doğrunun yanında olduk. Rabbim bizi doğrudan ayırmasın. Bu süreçte canla başla mücadele eden İlçe teşkilatımıza, çalışmaları ile herkesin takdirini kazanan kadın kollarımıza, bir nefer gibi her an hazır ve bir o kadar gayretli gençlik kollarımıza çalışmalarından dolayı, teşekkür ediyorum. Bizimle yol yürüyen Belediye Meclis üyelerimize, İl Genel Meclis üyelerimize gece gündüz demeden gösterdikleri çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Dualarını ve desteklerini esirgemeyen kıymetli hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Sungurlunun bir evladı olarak bugüne kadar hizmetinde oldum, bundan sonrada güzel Sungurlum için hizmet etmeye devam edeceğim. Saygılarımla”

Editör: UĞUR GÖRKEM