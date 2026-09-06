Çorum’da 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okul öncesi eğitim kurumlarına yönelik sene başı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı, Çorum İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Cihan Türkmen başkanlığında yapıldı.

Yeni dönemin hazırlıkları ele alındı

Toplantıda anaokullarında yeni eğitim öğretim yılına yönelik hazırlıklar, eğitim süreçlerinin planlanması, kurumların ihtiyaç ve öncelikleri ile eğitim hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine ilişkin konular değerlendirildi.

Güvenli ve nitelikli eğitim ortamları vurgulandı

Çocukların eğitim hayatına güçlü bir başlangıç yapabilmeleri amacıyla okul öncesi eğitim kurumlarında nitelikli, güvenli ve gelişimi destekleyen eğitim ortamlarının oluşturulmasının önemine dikkat çekildi. Toplantıda ayrıca okul öncesi eğitimin çocukların gelişimindeki temel rolü vurgulanarak yeni dönemde yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.

“Sağlam bir geleceğin temeli, nitelikli bir okul öncesi eğitimle atılır” mesajı öne çıkarıldı.

Muhabir: SELDA FINDIK