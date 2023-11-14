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Kırıkkalegücü 16.Ulusal Spor Ödülleri Töreni Kırıkkale Müftülüğü Külliyesi Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Futbol dünyasından birçok önemli ismin katıldığı gecede 2023 yılının spor adamlarına ve olaylarına ödüller verildi. Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın'a 2023 yılı en başarılı kulüp başkanı ödülü verildi.

Ödülünü aldıktan sonra bir konuşma yapan Başkan Yalçın, Göreve geldikten sonra 1 sene içinde şampiyon olarak 1.Lig'e yükseldiklerini söyledi. 1.Lig'de ilk kez mücadele ettiklerinin de altını çizen Başkan Yalçın, "Allah bana formasını giydiğim kulüpte başkanlık yapmayı nasip etti. Çorum FK olarak tüm Anadolu takımlarının yanındayız" ifadelerini kullandı.