“Nesilden Nesile Kültür ve Dayanışma Gecesi” adıyla düzenlenecek olan program 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 20.00’de Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Kafkas kültürünün zenginliğini müzik ve dansla sahneye taşıyacak geceye, yerel ve uluslararası birçok sanatçı katılım sağlayacak. Gecede sahne alacak ekipler arasında Adıgey Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı’na bağlı profesyonel dans grubu Zori Maykop, yöresel ezgileriyle tanınan Çorum Mazenef Mızıka Grubu ve Woredlerin güçlü sesi olarak bilinen Peserey Gup yer alıyor.

Kafkas halk danslarının en seçkin örneklerinin sergileneceği ve kültürel birlikteliğin vurgulanacağı program, Çorumlulara unutulmaz bir akşam yaşatmayı hedefliyor.

Etkinlik için davetiyelerin Usta İletişim (PTT Arkası), Sokak Sandviç (Albayrak Caddesi), Salkım Manavı (23 Nisan Ortaokulu Karşısı), Kayışoğlu Takı (Mevlana Otopark Altı) ve Elif Optik (Gazi Caddesi) adreslerinden temin edilebileceği bildirildi.

Gece ile ilgili bilgi almak isteyenler 0507 665 58 24 numaralı telefondan irtibat kurabilecek.

Muhabir: Haber Merkezi