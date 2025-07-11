Sungurlu Merkez Şehitler Yatılı Hafızlık Kur’an Kursunda eğitim gören ve hafızlığını tamamlayan 5 öğrenci umre ile ödüllendirildi.

Sungurlu İlçe Müftülüğü’nün organizasyonu ve hayırsever iş adamlarının sponsorluğunda genç hafızlar dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Sungurlu Ulu Camii önünde gerçekleştirilen programda İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu'nun duasının ardından genç hafızlar sevinç gözyaşları içinde aileleriyle ve sevenleriyle vedalaşarak kutsal topraklara doğru yola çıktı.

Muhabir: Haber Merkezi