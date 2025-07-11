Çorum İl Müftülüğü İl Müftü Yardımcıları Adem Aygül ve Yıldız Üveyik ile Şube Müdürü Sani Soytürk’ün naklen tayin olmaları hasebiyle bir veda programı düzenlendi.

Programa Çorum İl Müftüsü Şahin Yıldırım, müftü yardımcıları, şube müdürleri, müftülük personeli, din görevlileri ve Kur'an kursu öğreticileri katıldı.

İl Müftüsü Yıldırım, tayinleri çıkan personele yaptıkları özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.

Program, başarı belgesi ve plaket takdiminin ardından sona erdi.

Muhabir: Haber Merkezi