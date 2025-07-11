HİTÜ, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, uluslararasılaşma, topluma hizmet, ihtisaslaşma ve kurumsal kapasite alanlarında daha iyiye ulaşmak için çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda eğitim kalitesini en üst noktaya taşıyabilmek amacıyla başlatılan akreditasyon sürecinde İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji, Antropoloji ile Türk Dili ve Edebiyatı lisans programları Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) tarafından 2 yıl süreyle akredite edildi.

Böylece yapılan son değerlendirmelerle Hitit Üniversitesinde akredite edilen program sayısı 13’e yükseldi.

YENİ FAKÜLTENİN

TAMAMI AKREDİTE

Fen Edebiyat Fakültesi’nin kapatılması ile yerine kurulan HİTÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’ndeki aktif programların tamamı akredite oldu.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinde akredite edilen Arkeoloji, Antropoloji, Türk Dili ve Edebiyatı lisans programları ile fakülte bünyesindeki aktif programların tamamı akredite edilmiş oldu. Tarih Bölümü lisans programı ise 2024 yılında FEDEK tarafından 2 yıl süre ile akredite edilmişti.

Arkeoloji, Antropoloji, Türk Dili ve Edebiyatı lisans programları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından tercih dönemlerinde yayınlanacak kılavuzda ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından aday öğrencilerin hizmetine sunulan Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas)’nda akredite edilmiş program olarak yer alacak.

“AKREDİTASYON ÇALIŞMALARINA

YOĞUN GAYRET SARF EDİLİYOR”

Eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamında akreditasyon çalışmalarına yoğun bir gayret sarf edildiğini ifade eden HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, akredite edilen program sayısının 13’e ulaştığını kaydetti.

Hitit Üniversitesi bünyesinde kurumsal akreditasyon ve program akreditasyonları bağlamında çalışmaların hızla devam ettiğini söyleyen Rektör Öztürk, “Akreditasyon yolculuğumuza İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesindeki 3 programımız ile devam ediyoruz. Fakültemizde ilk akredite edilen Tarih lisans programımızın olduğu akreditasyon listesine Arkeoloji, Antropoloji, Türk Dili ve Edebiyatı lisans programlarımız da eklendi. Üniversitemizde başlattığımız kalite sürecinde akredite edilen program sayımız 13’e ulaştı. Bu kapsamda özverili çalışmalarından dolayı Fakültemizin kıymetli yöneticilerine, programlarımızın değerli akademisyenleri ile sürece destek veren idari birimlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi