Çorum’un önceki belediye başkanlarından ve milletvekillerinden merhum Kemal Demirer’in eşi Necla Demirer (92) saat 13.00 sıralarında, 40 günden beri yoğun bakımda tedavi gördüğü Ankara Bayındır Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Çorum eşrafından merhum Hüseyin Samsunlu ile merhume Ayşe Kadriye Samsunlu’nun kızları, merhum Cavit Samsunlu ve merhume Cavidan Soyocak’ın kardeşleri, merhum Prof.Dr. Ahmet Samsunlu, Leyla Yalçınduran ve Mehmet Samsunlu’nun ablaları, Benel Demirer, Temel Demirer, Prof.Dr. Yücel Demirer ve Prof.Dr. Göksel Demirer’in anneleri olan Necla Demirer’in cenazesi, yarın ikindi namazından sonra Ankara’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.