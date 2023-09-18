Son 20 yıl içinde nasıl sapıttığımızı anlatmak için 15 Eylül 2023 tarihli “Sapırdayan Sapırdayana” adlı yazımda, meydanı boş bulan sözde din adamlarının söylemlerini köşeme taşıdım.

Gün boyu susmadı telefonum.

Gelen telefonların içinde yazımda sözünü ettiğim söylemlerle ilgili benim gibi düşünenler de vardı, benim düşünce ve yorumlarıma karşı çıkanlar da.

Her telefon görüşmemizin sonunda konu döndü dolaştı, söz Ulusal Kadın Voleybol Takımımızın Avrupa Şampiyonasına geldi.

Konu bu noktaya gelince anılan yazıma eleştiri getiren kimi okur, susmayı yeğlerken; kimi okur da (bana “Nasıl Geldik Bu Hale” dedirten ve bu yazıyı yazdırtan) söylemlerde bulundu.

Gelen olumlu / olumsuz tüm eleştirileri olgunlukla karşıladım.

Tek bir eleştiri hariç.

Adı bende saklı bir okur; “Olmaz olsun böyle bir şampiyonluk” dedi ve ekledi. “Müslüman bir milletin sporcularına yakışıyor muydu o kılık kıyafetler?” dedi; daha sonra da konuşmasını şampiyon takımımızın oyuncularından birine yakıştırılan cinsel tercih konusuna getirmeye kalkışınca telefonu kapatmak durumunda kaldım.

Ve gün boyu “Nasıl geldik bu hale?” deyip, durdum kendi kendime.

* * *

Yineliyorum, nasıl geldik bu hale?

Anılan yazımda da belirttim.

Gelişmiş ülkeler neleri tartışıyor, biz neleri tartışıyoruz.

Gelişmiş ülkeler;

* Zamanda yolculuk mümkün mü?

* Paralel evrenler var mı?

* Uzayda hayat var mı?

* Başka gezegenlerde koloni kurulabilir mi?

* Dünyamız yaşanamaz hale gelince evren değiştirebilir, diğer gezegenlerde yaşamlarımızı sürdürebilir miyiz?

* Kanseri kalıcı olarak yenebilir miyiz? v.b konuları tartışırken; bu çağda şu tartışımız konulara bakın.

* Türban dinen caiz mi, değil mi?

* Cinle evlenilebilir mi?

* Kırmızı kilot caiz mi?

* Evlatlıkla evlenmek caiz mi?

* Cennette kaç huri verecekler?

* Peygamber Efendimiz Aişe Anamızı 9 yaşında nikahına aldı; ben de alsam caiz mi?

* Lades haram mı değil mi?

* Okullarımız kızlı erkekli olabilir mi?

* Karımı iz bırakmadan dövebilir miyim?

* Türkçe ezan okunsun mu okunmasın mı?

* * *

Yahu canım kardeşlerim, güzel kardeşlerim herşey gözümüzün önünde oluyor.

Evlerimizde televizyonlar, ellerimizde cep telefonları, altlarımızda süper lüks arabalar ama akıllarımız hâlâ orta çağda…

Bu nasıl bir mantık?

Bu nasıl bir düşünce?

Efendim, kadın voleybol takımıza o spor giysileri yakışıyor muymuş?

Ya ne giyeceklerdi?

Şalvar mı!?

Nasıl geldik bu hale nasıl?

Bu kafalar, bu zihniyet bu ülkeye hükmettiği sürece ülkemizi çok ama çok kötü günler bekliyor.

… …

Bizim bir Atatürk’e daha gereksinimimiz var.