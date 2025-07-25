CHP İlçe Başkanı Sadık Eker’in amcası Mustafa Eker son yolculuğuna uğurlandı. Merhumun cenazesi ilimiz Osmancık İlçesine bağlı Kumbaba köyünde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İlçe Başkanı Sadık Eker, Osmancık Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bilal Çevrim, Osmancık Kent Konseyi Sekreteri Abdullah Keskin, bazı daire müdürleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi