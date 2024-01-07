2018-2019 Sezonunda, Ahlatcı Çorum FK ile 3.Lig şampiyonluğu yaşayan deneyimli stoper Mümin Talip Pazarlı, ikinci yarı için Antalya’nın 2.Lig Beyaz Grup’taki temsilcisi Serik Belediyespor’la anlaştı.

Ahlatcı Çorum FK’dan ayrıldıktan sonra 3 sezon 24 Erzincanspor’da, yarım sezon Düzcespor, yarım sezon da Orduspor 1967’de geçiren Mümin Talip Pazarlı, bu sezonun ilk yarısında ise 2.Lig ekibi Ankara Demirspor’un formasını giydi. 30 yaşındaki deneyimli stoper, Başkent temsilcisi ile 6 lig maçına çıktı ve 368 dakika süre aldı.