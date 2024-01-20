Çocukların hayatımızdaki en değerli varlıklar olduğunu hatırlatan Milletvekili Kaya tüm öğrencilere ve eğitimcilere yarıyıl tatilinde bol bol dinlenerek eğitim dönemine hazır olmalarını temenni etti.

Milletvekili Kaya mesajında: “Çocuklarımızın iyi bir eğitim almaları ve gelecek için sağlam adım atmış olmaları hepimizin ortak hedefidir. Çocuklarınızın karneleri sizin onlara göstereceğiniz sevginin göstergesi olmamalıdır. Bazı öğrencilerin karnelerinde arzu edilmeyen notlar olabilir. Bunları çocuklarınıza yansıtmadan, nedenlerini sorgulayarak, öğretmenleri ile iletişim içerisinde ve birlikte hareket ederek, eksikliklerini tamamlayıp, sistemli ve düzenli çalışmaya yönlendirerek, başarıyı daha üst noktalara taşımaya çalışmalısınız” dedi.

“ÖĞRENCİLER ÜLKEMİZ

YARINLARA TAŞIYACAK”

AK Parti Çorum Milletvekili Kaya bu duygu ve düşüncelerle; ülkemizi yarınlara taşıyacak olan öğrencileri ve onları hayata hazırlayan yönetici ve öğretmenleri tebrik ederek “Hepsinin mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir yarıyıl tatili geçirmelerini diliyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum” diyerek sözlerine son verdi.