Çorum Belediyesi ihtiyaç duyulan her noktada alt ve üstyapı çalışmalarının aralıksız sürdürüyor. Vatandaşların konforu için gece gündüz demeden çalışan ekipler Mahmut Evler Mahallesi 6. Sokak’ta kapsamlı bir yenileme çalışması yaptı.

Çalışma kapsamında sokakta öncelikle eski asfalt tamamen kazıldı, atık su hattı, içme suyu hatları yenilendi ve tretuvar çalışmaları gerçekleştirildi. Ardından ekipler, yolun asfalt serimini de tamamlayarak sokağı modern bir görünüme kavuşturdu.

Toplamda 370 metre uzunluğa ve 11 metre genişliğe sahip sokakta yapılan çalışmalar kapsamında 800 ton asfalt kullanıldı.

Editör: KEMAL YOLYAPAR