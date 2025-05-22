Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları sırasında alınması gereken güvenlik önlemleri anlatıldı.

Sahada çalışan personellere yönelik düzenlenen eğitim programı kapsamında; yerleşim yeri içinde ve dışında bulunan karayolları, imar yolları ve trafiğe açık tüm alanlarda yapılacak yapım, bakım ve onarım çalışmaları sırasında hem çalışanların can güvenliğini sağlamak hem de trafik akışının düzenli ve güvenli bir şekilde devam etmesini sağlayacak emniyet tedbirlerine ilişkin bilgilendirmeler yapıldı.

Editör: Haber Merkezi