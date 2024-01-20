Olay, Sakarya'nın Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Geyve'de komiserlik yaptığı öğrenilen İlker Tarık Ünal, boşanma aşamasındaki eşiyle konuşmak için eve geldi.

Tartışma sırasında cinnet getiren komiser; kızını, eşi Nesrin Ünal'ı ve kendi annesini silahla vurduktan sonra intihar etti. Dehşet veren olayda komiser ve kızı olay yerinde, eşi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan komiserin annesinin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.