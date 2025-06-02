Kaza, Ankara-Sungurlu karayolu Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere Sungurlu istikametinde seyir halinde olan Y.A. idaresindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki toprak alana devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı.

Kazayı ögen çevredeki sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Editör: İHA AJANS