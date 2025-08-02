Uzun yıllar birlikte siyaset yapan iki dost, Sungurlu’daki bir restoranda bir araya gelerek eski günleri yâd etti. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, Türkiye’nin ve ilçenin gündemine dair konular da değerlendirildi.

Mehmet Aşıla, “Hacı Arslan Tök ile uzun yıllar aynı dava yolunda omuz omuza mücadele ettik. Kendisiyle tekrar bir araya gelmekten büyük mutluluk duydum. Dostluklar baki, birlik ve beraberlik ruhu her zaman canlı kalmalı,” dedi.

Hacı Arslan Tök’te ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla’ya teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda iki dost birbirlerine başarı ve sağlık dileklerini iletti.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ