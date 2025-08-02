İskilip Belediye Meclisi’nde alınan kararla, cenaze sonrası mezarlıklardaki yemek ve ikramlar artık yapılmayacak. Kararın gerekçesi ise hem ekonomik yük hem de toplumsal alışkanlıkların gözden geçirilmesi gereği olarak gösterildi.

Çorum’un İskilip ilçesinde cenaze sonrası ikram geleneği, yıllardır süregelen bir toplumsal alışkanlıktı. Ancak son dönemde bu uygulamanın maddi külfeti, aileler üzerinde artan bir baskı yaratmaya başlamıştı. Özellikle dar gelirliler için defin işlemlerinin ardından yemekli ikramlar düzenlemek hem zahmetli hem de maliyetli bir yük haline geldi.

Bu durumu değerlendiren İskilip Belediye Meclisi, konuyu gündeme aldı. Yapılan oylamada, defin sonrası ikramların kaldırılması yönünde oy çokluğu sağlandı. Belediye yetkilileri, bu kararın yasaklayıcı değil, yönlendirici bir yaklaşım taşıdığını belirterek, toplumda oluşan gereksiz yarış ve masrafların önüne geçmek istediklerini ifade etti.

İskilip Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kararın altında yatan ana motivasyonun, cenaze sahiplerinin maddi ve manevi yükünü hafifletmek olduğu vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Cenazelerde sunulan yemek ikramları, zamanla gösterişe dönüşerek asıl maksadın dışına çıkmıştır. Taziyeler, acının paylaşılması ve manevi destek sağlanması amacı taşır. Belediye olarak bu kararımızla, toplumsal dayanışma ruhunu korumayı ve gereksiz masrafların önüne geçmeyi hedefliyoruz.”

Muhabir: Haber Merkezi