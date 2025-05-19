19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 106. yıl kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtı’nda yapılan çelenk sunma töreninin ardından resmi kutlamalar Kadeş Barış Meydanı’nda gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan kutlama programına Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Vali Yardımcıları Yeliz Mercan, Erdoğan Kanyılmaz, Cengiz Nayman, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Naim Çetinkaya, Baro Başkanı Turan Kalıpcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, İl Defterdarı Erkan Ciğer, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



Törende daha sonra Vali Ali Çalgan ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın törene katılanların bayramını kutlarken, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Mustafa Demirkıran günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 19 Mayıs mesajının okunduğu törende Çorum Belediyesi Spor Kulübü Halkoyunları ekibi Gaziantep yöresine ait oyunları ile alkış aldı.

Öğrencilerin şiirleri ile devam eden programda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün judo, tekvando, Jiu Jitsu takımlarının gösterileri büyük beğeni topladı. Çorum Belediyesi Bandosu’nun sunumu ile süren programda Belediye Güreş Takımı ve özel öğrencilerin güreş gösterisi ve mehter takımının gösterisi de ilgiyle izlendi.

Eti Anadolu Lisesi ekibinin Çorum yöresi halkoyunları, Çorum Belediyesi ekibinin ise Artvin yöresi halkoyunları gösterilerinin yer aldığı programda

Arnavutluk’ta yapılan Avrupa Tekvando Şampiyonası’nda Avrupa 2.’si olan Tugay Yolal, Tekvando Milli Takımlar Antrenörü hemşehrimiz İlhan Aşgın, Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Avrupa 3.’si olan Bekir Keser, Güreş Milli Takımlar Antrenörü hemşehrimiz Bülent Tuzcu’ya ödül, madalya ve hediyelerini Vali Ali Çalgan ile Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın verdi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kutlamalar renkli görüntülere sahne olurken, Vali Çalgan ve Başkan Aşgın’ın görevli personeli kutlaması ile tören son buldu.