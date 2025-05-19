Eğitim-İş Şube Başkanı Tuba Üreyen, Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, sendika üyeleri ile çocuklarının katılımı ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında ilimizin simge noktalarından biri olan Kösedağ Zirvesi’ne yürüyüş düzenlendi.

Çok sayıda Eğitim-İş üyesinin katıldığı etkinlikte, zirvede Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde, şanlı bayrağımız dalgalandırıldı.

Şube Başkanı Üreyen; “Bu anlamlı yürüyüş; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe emanet ettiği Cumhuriyet’e, bağımsızlığa, laikliğe ve aydınlık yarınlara olan bağlılığımızın güçlü bir ifadesidir.

Dağlar kadar yüce bir inançla, zirvelerdeyiz! Cumhuriyet’in, Atatürk ilke ve devrimlerinin izindeyiz” dedi.

Editör: Haber Merkezi