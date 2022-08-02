İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, bugün Genel Merkezden gelecek bir heyetin ilimizde çeşitli programlara katılacağını söyledi.

İYİ Parti Genel Merkez Kadın Politikaları Başkanı Av. Ünzile Yüksel’in katılımları ile düzenlenecek toplantıların bugün yapılacağını açıklayan İYİ Parti İl Başkanı Özsaçmacı özellikle kadın politikaları çalışmalarının belirleneceği ana konulu parti çalışma toplantısına tüm kadınları davet etti.

Buna göre bugün saat 15.00’de TSO Konferans Salonu’nda İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Av. Ünzile Yüksel tarafından bir basın açıklaması yapılacak. Daha sonra ise 15. 20 – 16.00 saatleri arasında İl ve İlçeler Kadın Politikaları Komisyonları ile toplantı yapacak olan Yüksel ile beraberindeki heyet 16.00-18.00 saatleri arasında ise mahallelere ayrılarak kent içinde saha çalışmaları kapsamında çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

(Volkan SINAYUÇ)