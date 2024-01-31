Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, İskilip OSB’nin kurulmasıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı OSB sayısının 361’e yükseldiğini belirterek, İskilip OSB’nin ülkeye ve millete hayırlı olması dileğinde bulundu.

Böylelikle, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı 40 Tarıma Dayalı İhtisas OSB (TDİOSB) ile birlikte Türkiye’deki toplam OSB sayısı da 401’e ulaştı.

İSİAD Başkan Yardımcısı Fikret Kısar, İskilip OSB ile ilgili verdiği güncel bilgide, “İskilip OSB’nin halihazır haritaları özel idare tarafından hazırlanıp İskilip Belediyesi tarafından onaylandı. Geçen hafta ise mevzi imar planına alt yapı oluşturacak Jeolojik Etüd Sondajı tamamlanmıştı. İskilip OSB’de işler son sürat devam ediyor. Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’ya sonsuz teşekkürler” ifadelerine yer verdi.