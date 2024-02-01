Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, sağlık sektöründe ilacın sürdürülebilirliğini sağlayabilmek için yerli üretime ağırlık verilmesi gerektiğini, bunun ilk adımının da etken madde üretiminin desteklenmesi olduğunu söyledi.

Ecz. Erol Afacan, konuya ilişkin şu değerlendirmeyi ve çağrıyı yaptı:

“Günümüzde, sağlık sektörü global anlamda büyük bir dönüşüm geçiriyor. Türkiye'nin bu dönüşümde önemli bir rol oynaması için ise yerli ilaç üretimine verilen destek kritik bir konu haline gelmiştir. Novartis'in ilaç fiyat kararnamesi sonrasında yaşanan sıkıntıları göz önünde bulundurarak, yerli ilaç üretimine dair bir çağrıda bulunmak istiyorum.

Öncelikle, döviz kuru dalgalanmalarının etkisiyle ithal ilaçların kritik bir şekilde azaldığı bu dönemde, yerli ilaçlara yönelmek hayati bir öneme sahiptir. Sağlık sektörünün sürdürülebilirliği için eşdeğer yerli ilaçların geliştirilmesi ve desteklenmesi, tedaviye erişimdeki güvenilirliği artırarak önemli bir çözüm sunacaktır.

Ayrıca, yerli ilaç etken madde girişimine öncülük edilerek, Türkiye'nin kendi hammaddelerini üretebilme kapasitesi artırılmalıdır. Bu adım, sadece kısa vadeli sorunları değil, uzun vadeli bağımsızlık ve sürdürülebilirlik hedeflerini de destekleyecektir.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli ilaç etken madde girişimini başlatma çağrısı, sadece ekonomik anlamda değil, aynı zamanda ülkenin sağlık güvenliği açısından da kritiktir. Bu girişim, yerli ilaç sektörünü güçlendirerek, ülkenin sağlık bağımsızlığını artıracaktır.

Son olarak, ilaçta yerlileşme politikasının tüm imkânlarla desteklenmesi gerekmektedir. Devlet, özel sektör ve akademik kuruluşlar arasında güçlü bir işbirliğiyle, yerli ilaç üretimini teşvik etmek, Ar-Ge çalışmalarını desteklemek ve sektördeki yenilikçi projelere yatırım yapmak, Türkiye'yi küresel sağlık arenasında daha etkin bir konuma getirecektir.

Sağlık sektöründeki bu kritik dönemeçte, yerli ilaç üretimine verilen destek, sadece ekonomik değil, aynı zamanda toplum sağlığı açısından da önemli bir adım olacaktır. Bu çağrıya kulak vererek, Türkiye'nin kendi sağlık geleceğini şekillendirmesine katkıda bulunabiliriz.”