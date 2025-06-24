Kamuda çalışan yüz binlerce işçiyi ilgilendiren kamu çerçeve protokolü (KÇP) görüşmelerinde hükümetin verdiği ilk teklif, sendikalarda hayal kırıklığı yaratırken Çorum’da da iş yerleri önünde yapılan ilk açıklamada bu teklife tepki gösterildi. Açıklamalarda “Masa susarsa meydanlar konuşur. Bu işin sonu greve kadar gider” denildi.

Türk-İş'in eylem kararı kapsamında sabah Yol-İş Samsun 2 Nolu Şubeye bağlı Çorum İl Özel İdaresi işçileri, Özel İdare önünde toplanarak taleplerini dile getirdiler.

Yapılan basın açıklamasında konuşan Yol-İş Samsun 2 Nolu Şube Çorum İl Temsilcisi İhsan Üçtepe, “Emekçi üstüne düşen görevini yapmıştır, yapmaya da devam etmektedir! Alın terini dökerek ülkesine, milletine değer katmaktadır.

Bizi yönetenler de sosyal devletin gerektirdiği görevini yerine getirmelidir. Hükümet en kısa zamanda süreci daha fazla uzatmadan, işçinin emekçinin hakkını vermeli adil ve kabul edilebilir bir çözümle sonlandırmalıdır” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi