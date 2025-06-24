Hitit Üniversitesi, 2 bin 318 üniversitenin değerlendirildiği 2025 Times Higher Education Etki Sıralamasında 17 sürdürülebilir kalkınma hedefinde yer aldı.

HİTÜ, dünyanın en saygın yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından biri olan Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan “2025 Üniversite Etki Sıralaması”nda büyük bir başarıya imza attı. Üniversite, bu yıl ilk kez katıldığı sıralamada 17 sürdürülebilir kalkınma hedefinin tamamında yer alarak hem Türkiye’deki hem de dünya üniversiteleri arasındaki yerini güçlendirdi.

Toplam 2 bin 318 üniversitenin değerlendirildiği bu prestijli listede Hitit Üniversitesi, genel sıralamada 1501+ bandında yer aldı. Bu başarı, üniversitenin özellikle sürdürülebilir kalkınma alanındaki çalışmalarının uluslararası ölçekte görünürlük kazandığını gösteriyor.

Hitit Üniversitesi, “Sorumlu Tüketim ve Üretim” ile “Sudaki Yaşam” başlıklarında 401-600 bandında; “Karasal Yaşam” ve “Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı” gibi stratejik alanlarda ise 601-800 bandında yer aldı. “Açlığa Son”, “İklim Eylemi”, “Temiz Su ve Sanitasyon”, “Erişilebilir Enerji”, “Barış ve Adalet”, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” ve “Nitelikli Eğitim” gibi alanlarda da sıralamaya giren üniversite, sürdürülebilirlik vizyonunu bütüncül bir şekilde yansıttı.

İLK KEZ YER ALDI

HİTÜ, bu yıl ilk kez yer aldığı 2025 Etki Sıralamasında tüm kategorilerde yer aldı. “Sorumlu Tüketim ve Üretim” ve “Sudaki Yaşam” alanlarında dünyada 401-600 bandında yer alan Hitit Üniversitesi, “Karasal Yaşam” alanında 601-800 aralığında sıralandı. “Makine ve İmalat Teknolojileri” alanında ihtisaslaşan HİTÜ, “Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı” kategorisinde ise dünyada 601-800 bandında yer alması dikkat çekti. Değerlendirmede “Açlığa Son” kategorisinde 801+ bandına giren Hitit Üniversitesi, “Temiz Su ve Sanitasyon”, “İklim Eylemi” ve “Amaçlar İçin Ortaklıklar” alanlarında 801-1000, “Yoksulluğa Son”, “Erişilebilir ve Temiz Enerji”, “İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme”, “Eşitsizliklerin Azaltılması”, “Sürdürülebilir Şehir ve Topluluklar” ve “Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar” alanlarında 1001+ bandında listeye girdi.

HİTÜ, “Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam” ve “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” kategorilerinde 1001-1500, “Nitelikli Eğitim” kategorisinde ise 1501+ bandında yer aldı.

Yakalanan uluslararası başarının arkasında, Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ün liderliği ve vizyoner yönetim anlayışı bulunuyor. Prof. Dr. Öztürk’ün göreve geldiği günden itibaren üniversitenin bilimsel üretkenliğini, toplumsal katkı kapasitesini ve küresel etkileşimini artırmaya yönelik attığı adımlar, THE Etki Sıralamasına yansıyan bu başarıda belirleyici rol oynadı.

Rektör Öztürk’ün öncülüğünde oluşturulan stratejik yönetişim anlayışı, Hitit Üniversitesi’ni sadece bölgesel değil, aynı zamanda küresel düzeyde etkili ve görünür kıldı.

Times Higher Education Etki Sıralaması, üniversiteleri yalnızca akademik başarılarıyla değil; topluma katkıları, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uyumları ve küresel sorunlara çözüm üretme kapasiteleriyle değerlendiriyor. Bu yönüyle sıralama, üniversiteler için hem bir rehber hem de bir prestij göstergesi niteliği taşıyor. Hitit Üniversitesi’nin bu alanda tüm kategorilerde yer alması, üniversitenin uluslararası akademik camiada saygınlığını ve güvenilirliğini daha da artırıyor.

Hitit Üniversitesi’nin bu başarısı, sadece bir akademik sıralama değil; aynı zamanda üniversitenin kalkınma vizyonuna, toplumla kurduğu bağa ve küresel sorumluluğa verdiği önemin somut bir göstergesidir. Üniversite yönetimini, akademik kadrosunu ve öğrencilerini bu gurur verici başarıdan dolayı tebrik ediyor, daha nice uluslararası başarılara imza atmalarını temenni ediyoruz.

Muhabir: Haber Merkezi