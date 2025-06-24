Ahmet Sami Ceylan, Çorum Dikici ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık’ı, sahibi olduğu Hitit Ayakkabı’da ziyaret etti. Milletvekilliği döneminde de esnafla sıkı bir bağ kuran Ceylan, bu geleneğini görevi sonlandıktan sonra da sürdürüyor. Kendisi de bir esnaf çocuğu olan ve esnaflık yapan Ceylan, sahada halkın nabzını tutmaya devam ediyor.

Ahmet Sami Ceylan, ziyaret sırasında Oda Başkanı Cumhur Palabıyık’tan hem kendi işleri, hem de esnafın durumu hakkında bilgiler aldı.

Ziyarette AK Parti önceki dönem Merkez İlçe Başkanı Mustafa Köse, önceki dönem İl Genel Meclis Üyesi Ünal Nalçacı, 1 Nolu Çorum Ulusal ve Uluslararası Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi Başkan Vekili Sezgin Karaman ve Çorum’un tanınan esnaflarından Dursun Erdoğan da hazır bulundu.

Ahmet Sami Ceylan’ın bu ziyareti, esnaf camiası tarafından memnuniyetle karşılandı.

Muhabir: Haber Merkezi