Eskişehir Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından 2022 yılında başlatılan girişim sonucunda yaklaşık 2.8 milyon lira maliyetle kimyasal üretim atölyesi ile yiyecek içecek hizmetleri atölyesi kuruldu. Öğrencilerin eğitimleri süresince teorik bilgileri pratik olarak geliştirmek ve okulun döner sermayesine katkı sağlamak için başlatılan girişim sonucunda okulun Kimya Teknolojisi Bölümü’nde okuyan öğrenciler ile öğretmenleri tarafından üretilen çeşitli kimyasal temizlik ürünlerinin üretim ve dağıtım kapasitesi 10 tona ulaştı. Ürünlerin kamu kurumları başta olmak üzere kentteki çeşitli bölgelere dağıtıldığını belirten Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sırrı Kabadayı, üretimin gelen talebe göre arttırılabildiğini söyledi. Öğrencilerin yürütülen üretim faaliyetlerinde kendilerini mesleki olarak geliştirerek maddi kazanç sağladığını ifade eden Kabadayı, kimya teknolojisi alanında yapılan yatırımların önemli bir başarıya dönmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Müdür Kabadayı, 2 yıl önce kurulan tesisin büyük bir başarı gösterdiğini söyledi. Öğretmenlerinin desteğiyle sürdürülen üretimde görev alan öğrencilerin asgari ücrete yakın bir kazanç sağladıklarını ifade eden Kabadayı, “Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak döner sermaye işletmemiz kanalıyla okulumuzun kimya teknolojisi alanında 2 yıl önce kurmuş olduğumuz tam otomatik kimyasal üretim tesisinde ürünler üretiyoruz. Dezenfektandan çamaşır suyuna, sıvı el sabunundan yer temizleyicisine varana kadar bütün kimyasal ürünleri üretiyoruz. Üretim kapasitemiz aylık 10 ton ama bu istendiği takdirde artırılabilecek durumda, tamamen arz talep olayına bağlıdır. Ne kadar talep alırsak o kadar üretim yapıyoruz. Şu anda 10 ton civarında bir üretim yapıyoruz. Biz özellikle Eskişehir'deki kamu kurumlarına, başta Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve orta dereceli okullar olmak üzere, bunun dışında KYK, yani Kredi ve Yurtlar Kurumu’na ve üniversitelere bu hizmeti veriyoruz. Şu anda öğrencilerimizin yüklediği kimyasal ürünler, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ne teslim edilecek. Çocuklarımız bu yolla hem üretimi görmüş oluyorlar, derslerde öğrenmiş oldukları teorik bilgileri uygulamalı olarak ortaya koymuş oluyorlar. Ayrıca mesleklerinde kendilerini daha iyi geliştirme ve pekiştirme imkânı buluyorlar. Bununla birlikte buradan döner sermaye kanalıyla ücret alıyorlar. Yani bu ücrette asgari ücret kadar olabiliyor” dedi.

Editör: İHA AJANS