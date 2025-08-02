Çorum İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesi’nin yardım çağrısına kayıtsız kalmayan Çorum Huzurevi sakinlerinden Abdullah Kaynak, Hıdırlık Yatılı Hafızlık Erkek Kur’an Kursu inşaatı için anlamlı bağışta bulundu.

İl Müftülüğü’ne gelerek bağışını takdim eden hayırsever Abdullah Kaynak, bağış makbuzunu Çorum İl Müftü Yardımcısı Yasin Baykal’dan teslim aldı.

TDV Çorum Şubesi yetkililerinin de hazır bulunduğu makbuz tesliminde Müftü Yardımcısı Baykal, hayırsever Kaynak’a göstermiş olduğu teveccüh dolayısıyla teşekkür edip, yardımlarının Allah katında makbul olmasını niyaz etti.

Yardım takdiminde, Huzurevi Müdürü Serkan Mumcu ve Müdür Yardımcısı Ali İhsan İnceyılmaz ile Müftülük Şube Müdürü Erdal Bulut ve TDV Çorum Şubesi personeli Ahmet Emin Kaplan da hazır bulundu.

Muhabir: Haber Merkezi