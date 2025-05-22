Havaların ısınmasıyla birlikte kenelerle temas riski de artmaya başladı.

Doğada bulunan kene popülasyonundaki artış, tarım, hayvancılık, ormancılık ve piknik gibi faaliyetler nedeniyle kırsal alanlarda bulunan vatandaşların kenelerle temas ihtimalini yükseltti.

Dış mekânda vakit geçiren vatandaşlarda kene kaynaklı hastalıklara karşı endişe artarken, kenelerin Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) başta olmak üzere birçok ciddi hastalığın hayvanlardan insanlara bulaşmasında rol oynadığı biliniyor. Özellikle KKKA virüsü, hayvanlarda belirti göstermeden taşıyıcılık yapabiliyor ve keneler aracılığıyla insanlara bulaşarak ölümcül enfeksiyonlara yol açabiliyor.

KKKA hastalığının Türkiye’de 2002 yılından bu yana görüldüğünü hatırlatan uzmanlar, Çorum’un bu hastalığın sık görüldüğü illerden biri olduğuna dikkat çekiyor. Çorum, Tokat, Sivas ve Amasya gibi Orta Karadeniz Bölgesi illerinde her yıl çok sayıda vaka bildiriliyor. Bu nedenle bölge halkının çok daha dikkatli olması gerekiyor.

Denizli Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Çınar, “Kene tarafından ısırılan kişinin 10 gün içinde; halsizlik, iştahsızlık, ateş, vücut ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma ve ishal şikâyetlerinden herhangi birini görmesi halinde, zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna gitmesi gerekmektedir. Türkiye’de Tokat, Sivas, Çorum, Amasya, Erzurum ve çevresi gibi Orta ve Doğu Anadolu bölgelerinde KKKA vakaları daha sık raporlanmıştır. Ancak bölgemizde de yaz aylarında dikkatli ve tedbirli olmakta fayda vardır” dedi.

Editör: İHA AJANS