Çorum Kafkas Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Burhan İlhan, insanlık tarihinin en karanlık sayfalarından biri olan Büyük Çerkes Sürgünü’nün 161’nci yıldönümü kapsamında Samsun’da geniş katılımlı bir anma programı düzenleneceğini dile getirerek Çorum’dan da etkinliğe geniş katılım sağlayacaklarını açıkladı.

Kafkas Dernekleri Federasyonu ve Samsun Çerkes Derneği tarafından düzenlenecek Çerkes Soykırımı ve Sürgünü'nün 161. yılı anma programının, ülkedeki tüm Çerkes derneklerinin katılımıyla 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü Samsun’da gerçekleştirileceği dile getirildi.

Rus Çarlığı ile Kafkas halkları arasında 308 yıl süren savaşın sonunda tüm Kafkas halkının 21 Mayıs 1864 tarihinde Büyük Kafkas Soykırımı ve Sürgünü'ne tabi tutulduğunu ve sürgünün 161. yılı dolayısıyla kitlesel anma etkinliğine ülke genelinden katılım sağlanacağını belirten Burhan İlhan: “Sürgünün 161. Yılında geçmişin acıları ve yaşanan trajediler hafızalarımızda yeniden canlanıyor. 21 Mayıs 1864, sadece bir tarih değil; yüz binlerce insanın vatanlarından koparıldığı, hayatta kalma mücadelesi verdiği ve büyük bir kültürel kırılmanın yaşandığı bir dönüm noktasıdır.

Tarihte yaşanan büyük sürgünler ve soykırımlar, insanlığın vicdanında derin yaralar açmıştır. Ancak bu acı olayların unutulması, benzer trajedilerin yeniden yaşanmasını kaçınılmaz hale getirmektedir. Tarih, unutanlar için kendini tekrar eden bir döngüdür. Çerkes halkının yaşadığı sürgün ve zorla göç ettirilme süreçleri, bugün dünyanın farklı bölgelerinde benzer baskılarla karşı karşıya kalan halklar için bir uyarı niteliğindedir.

Çorum Kafkas Kültür Derneği olarak, tarihimizin bu en acı gerçeğini unutmadığımızı ve unutturmayacağımızı bir kez daha kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Kültürel mirasımızı yaşatmak, tarihî sorumluluğumuzu yerine getirmek ve gelecek nesillere bu gerçekleri aktarmak adına her yıl olduğu gibi bu yıl da anma programlarına katılım sağlayacağız. Tarihî sorumluluğumuzun bilinciyle hareket etmeye devam edecek, kültürel kimliğimizi yaşatma konusundaki kararlılığımızı sürdüreceğiz. Bu kapsamda, 24 Mayıs 2025 tarihinde Samsun’da düzenlenecek olan anma programına dernek olarak katılacağız. Bu anlamlı etkinlikte yer almak, geçmişi unutmamak ve tarihin izlerini yaşatarak gelecek nesillere doğru şekilde aktarılmasını sağlamak adına büyük bir önem taşımaktadır. Bu yıl dönümünde tüm hemşehrilerimizi ve duyarlı kamuoyunu anma etkinliklerine katılmaya davet ediyoruz” dedi.

Burhan İlhan kendilerine araç desteği sağlayan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a da teşekkür etti.

Editör: Haber Merkezi