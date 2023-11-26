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Mimar Sinan Mahallesi’nde uzun dönüm muhtarlık yapan, kolonyacı Hacı Boyraz, hayatını kaybetti.

Elvan Boyraz, Ercan Boyraz, Vakıfbank personeli Muhammed Emin Boyraz ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü personeli Şaziye Gökdoğan’ın babaları, ÇORİMDER Başkanı Ayhan Boyraz’ın amcası olan Hacı Boyraz’ın vefatı, ailesi, yakınları ve sevenlerini derin üzüntü içinde bıraktı.

Merhumun cenazesi bugün Akşemsettin Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakip Ulu Mezarlık’ta toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.