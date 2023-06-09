Osmancık’tan kutsal topraklara gidecek hacı adayları için sabah namazından önce saat 03.00 sıralarında gelen otobüsle, hacı adaylarının telaşı başladı. Valizlerin otobüse yerleştirilmesi ve sabah namazının Beyler Çelebi Camiinde cemaatle kılınmasının ardından uğurlama merasimi yapıldı.

Merasimde İlçe Müftüsü Dr. Eyyup Aydın, Şube Müdürü Harun Gökcük, Şef Hakkı İçyüz, Müftülük Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni İdris Sarı, Beyler Çelebi Camii ve diğer merkez camii din görevlileri, kutsal topraklara yolculuk yapacak hacı adayları, yakınları ve Osmancık halkı hazır bulundu.

Burada bir konuşma yapan İlçe Müftüsü Dr. Eyyup Aydın, çıkılan bu yolculuğun meşakkatli, bir o kadar da kutsal bir yolculuk olduğunu hatırlatarak, hacı adaylarının gidiş yolculuğu başından dönüp te memleketlerine varana kadar sabrı ve metaneti elden bırakmamaları gerektiğine dikkat çekti.

Hacı adaylarının halkla helalleşmesinin ardından duayı da İlçe Müftüsü Aydın yaptı. Duygu dolu, sıcak görüntüler eşliğinde sevdikleriyle vedalaşan hacı adayları otobüsteki yerlerini aldı. Yapılan sayım sonrası eksiği bulunmayan hac otobüsü, Ankara Esenboğa Havalimanına doğru yola koyuldu.