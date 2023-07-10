Rahatsızlığı nedeniyle uzun süredir tedavi gören Muhtar Hüseyin Solmaz, kurtarılamayarak hayata veda etti.

Zahide Solmaz’ın eşi, Cem, Hacer, Emel ve Esin’in babaları, Alis Düğün Salonları Sahibi Ali Solmaz’ın ağabeyi, Barış Solmaz’ın amcası olan Hüseyin Solmaz’ın vefatı derin üzüntüye neden oldu.

Merhumun cenazesi bugün saat 12.30’da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenecek törenin ardından Gökçepınar Köyü’nde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.