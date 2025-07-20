Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kargı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan denetimler kapsamında halk sağlığını koruma amacıyla gıda güvenliğine yönelik faaliyetler hız kesmeden sürdürülüyor.

Kargı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlilerince yapılan denetimlerin yanı sıra, işletmelere yönelik “Karekod Uygulaması” hakkında kapsamlı bilgilendirme çalışmaları da yapılıyor. Bu uygulama ile gıda ürünlerinin izlenebilirliğinin arttığı, tüketicilerin güvenli ve kaliteli gıdalara ulaşmasının hedeflendiği açıklandı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, güvenilir gıda arzının sağlanması ve tüketici haklarının korunması adına denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdürerek, vatandaşların sağlıklı gıdalara ulaşabilmesi için gerekli adımları atmaya devam edeceğini de duyurdu. Bu sayede hem yerel işletmelerin hem de tüketicilerin bu konuda bilinçlenmesi için yapılan bilgilendirme faaliyetlerinin büyük önem taşıdığı dile getirildi.

Muhabir: SELDA FINDIK