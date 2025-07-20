Karayolu Trafik Güvenliği 2024-2027 Eylem Planı kapsamında düzenlenen “1 Kural 1 Ömür” temalı resim, slogan ve afiş yarışması sonuçlandı.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cihan Türkmen tarafından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Buna göre resim dalında Merkez Atatürk İlkokulu’ndan Ayşe Huma Eylül Bozkurt birinci, merkez Yunus Emre İlkokulu’ndan İhsan Rüzgar Avcıoğlu ikinci, Osmancık 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu’ndan Feyza Ünver ise üçüncü oldu.

Trafik bilincini artırmaya yönelik farkındalık oluşturmak adına ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen slogan yarışmasında ise Ortaköy Karahacip Şehit Erdal Öztaş Ortaokul’ndan Zeynep Buse Şerbetçi birinci, merkez 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu’ndan Arzu Zeynep Erdoğan ikinci oldu.

Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada: “Her kural bir hayat, her hayat bir gelecek! Trafik bilinci küçük yaşta başlar!” görüşüne yer verildi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR