MHP Kayseri Milletvekili Özdemir, 15 yıl kıdemi bulunan bansın mensuplarına yeşil pasaport verilmesine ilişkin kanun teklifini TBMM’ye sundu.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Milletvekili Özdemir, “15 yıl mesleki kıdemi bulunan basın kartı sahibi basın mensuplarına hususi damgalı pasaport verilebilmesine yönelik kanun teklifimizi meclisimize sunduk. Ülkemizin medya diplomasisini daha da güçlendirmesi gerektiği inancıyla hazırladığımız kanun teklifimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. MHP olarak milli birlik ve beraberliğimizde kenetlendiğimiz tüm basın mensuplarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.