Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Oto Tamirciler Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Oda Başkanı Necmettin Uzun ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Meslek kuruluşu başkanları, Mehmet Bektaş ve İl Genel Meclisi üyelerinin bugüne kadar köyler ve şehir merkezi için yaptığı hizmetlerin takdire şayan olduğunu, ayrıştırıcı olmadan tüm kesimlere adaletli, hakkaniyetli hizmet verildiğini dile getirerek teşekkür ettiler.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş ise “Bizler muhtarlarımızla birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu ile Çorum'umuza hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz. Bundan sonra da her daim böyle olmaya devam edeceğiz. Sizler gibi kıymetli oda başkanlarımızdan böylesi güzel övgüler duymak beni onurlandırdı. Nazik ziyaretlerinizden dolayı sizlere teşekkür ederim” dedi.