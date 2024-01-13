Feride Delibaş’ın eşi, Kamil, Ahmet, Arap Delibaş, Döne Bezgin, Pembe Yılmaz, Turna Tosun ve Nesrin Delibaş’ın babası Garip Delibaş, dün saat 16.00 sıralarında evinde kalp krizi geçirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Garip Delibaş’ın cenazesi bugün saat 13.00’de Hacı Bektaş Veli Vakfı’nda düzenlenecek olan hakka yürüme erkanından sonra Seydimçakallı (Üçdam) Köyü’nde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.