Tahmini Okuma Süresi: dakika

10 Ekim katliamının yıldönümü nedeniyle Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenen basın açıklamasına KESK’e bağlı sendikaların yöneticileri, siyasi parti yöneticileri ve çok vatandaşlar katıldı. Grup adına basın açıklamasını yapan KESK Dönem Sözcüsü ve Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz, “103 karanfilimize sözümüz var: Emek-barış ve demokrasi mücadelesi kazanacak!” dedi.



“UNUTMAYACAĞIZ”

Cumhuriyetin 100 yıllık tarihinin en büyük katliamlarından birinin 10 Ekim Ankara Gar Katliamı olduğunu ve üzerinden 8 yıl geçtiğini söyleyen Ali Ekber beyaz; “Emek, Barış Ve Demokrasi Mitingine yapılan saldırıda 104 arkadaşımızı yitirdik, 500’e yakın arkadaşımız ise yaralandı. 8 yıl herkesi aynı şekilde etkilemedi elbette. Yüreğimiz kan ağlarken birileri statlarda barış karanfillerimizi yuhalattı, insanlık suçları işleyen cani bir örgüte selam yolladı” diye konuştu.

Bu katliamın milyonların ruhunda ve yüreğinde derin yaralar açtığını ama birilerinin suçlularının açığa çıkmasını sağlayacak delilleri bile depolarda unutarak imha ettiğini savunan Beyaz, “10 Ekim katliamından önce aynı merkezden planlandığı düşünülen 5 Haziran 2015 Diyarbakır ve 20 Temmuz 2015 Suruç katliamları yaşandı. Her üç katliamın sadece planlaması değil sözümüz ona “ihmaller zinciri” de büyük benzerlikler taşımaktadır. Her ne hikmetse her üç katliamın öncesinde güvenlik güçleri ortadan kaybolmuş, arama noktaları kaldırılmıştır! Her üç katliamın dava süreci de birkaç maşaya ceza verilerek kapatılmak istenmektedir. Ve katliamlar zincirinin iktidarı sarsılan AKP’nin yeniden çoğunluğu sağlamasıyla bıçakla kesilir gibi kesilmesi sürecin politik arka planı için kafalardaki en önemli soru olarak varlığını korumaktadır” dedi.



“BARIŞ ŞEHİTLERİNE

SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Gar katliamının devletin başkentinde tüm güvenlik bürokrasisinin gözünün önünde gerçekleştiğini, canilerin elini kolunu sallayarak binlerce kilometre öteden gelip bu katliamı yaptığını olayda bir çok ihmalin olduğunun ortaya çıktığını belirten Beyaz sözlerini şöyle sürdürdü; “Barış Karanfillerimiz bu ülkenin eşitlikçi, laik, insan haklarına dayalı, demokratik bir hukuk devleti olması için mücadele eden herkesin yüreğindedir. 10 Ekim katliamının unutturulmak istenmesine izin vermeyeceğiz. Adalet mücadelemiz bu katliamda katillere yol verenler ve katliamın asıl sorumluları yargı önüne çıkarılıncaya ve cezalandırılıncaya kadar devam edecektir. Kaybettiğimiz canlarımızın, yüzlerce yaralımızın ve on binlerce yoldaşımızın sözü işçilerin, kamu emekçilerinin eylemlerinde ve grevlerinde, kadınların özgürlük mücadelesinde, ekoloji savunusunda yaşıyor.

Bizler IŞİD’e ve IŞİD zihniyetine, gericiliğe, laiklik karşıtı faaliyetlere, halklarımızın düşmanlaştırılmasına teslim olmadık, olmayacağız. Bir kez daha savaş rüzgârlarının estirildiği bu dönemde ülkemizde, bölgemizde ve dünyada bedeli ne olursa olsun barış politikasını savunacak, emek ve demokrasi mücadelesini yükselteceğiz. Yine bu bağlamda batılı emperyalist güçlerin tetikçisi Siyonist İsrail’in mazlum Filistin halkına yönelik giriştiği katliamı şiddetle kınıyoruz. Yitirdiğimiz arkadaşlarımızın bizlere bıraktığı en değerli miras olan emek, barış, demokrasi mücadelesini hep beraber, kol kola omuz omuza büyütmeye kararlıyız. Er ya da geç, sorumlular cezalandırılacak; emek kazanacak, demokrasi kazanacak, barış kazanacak!”