Fenerbahçe takım kaptanı Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe İşadamları Derneği (FBIAD) Başkanı Güven Güleşçe ve diğer futbolcuların katılımıyla gerçekleştirilecek yardım organizasyonu, bu akşam saat 21.00’de @gokce_vera_için_el_ele Instagram hesabından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe takım kaptanı Mert Hakan Yandaş ve diğer katılımcılar da kendi Instagram hesaplarından canlı yayınlayacakları organizasyonla takipçilerinden Gökçe Vera için destek isteyecek.

KAMPANYA YÜZDE 24’E ULAŞTI

Babası fabrikada annesi hastanede çalışan Gökçe Vera’nın sağlığına kavuşabilmesi için 105 bin 200 dolara ihtiyaç var. Gökçe Vera’nın babası Yasin Vardar (41) kızının tedavisi için bir kez daha yardım çağrısı yaptı. Kampanyanın yüzde 24’üne ulaştıklarını bildiren Yasin Vardar, tüm Çorumlulardan kızlarına destek olmalarını rica ederek, kampanyaya maddi ve manevi destek olan herkese teşekkür etti.

VALİLİK ONAYLI HESAP

Alıcı ismi: Yasin Vardar

TL - TR38 0001 0000 7862 3337 8450 03

Euro- TR81 0001 0000 7862 3337 8450 05

Dolar - TR11 0001 0000 7862 3337 8450 04