Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı hakkında iddianame düzenlendi. Altaylı için 3 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Gazeteci Fatih Altaylı Youtube canlı yayınında sarfettiği sözler nedeniyle önce gözaltına alınmış ardından da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Altaylı’ya TCK md. 310/2 delaletiyle 106/1 suçlaması isnat edilmiş,“Cumhubaşkanını Tehdit” ettiği iddia edilmişti. 22 Haziran’da Silivri’ye gönderilen Altaylı’nın iddianamesi hazırlandı. Soruşturmadaki suçlamayla benzer bir ceza istendi. Gazeteci Fatih Altaylı için 3 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

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Kaynak: Sözcü